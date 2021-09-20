21 сентября откроется еще одна лаборатория по обследованию на COVID-19 для пассажиров автотранспорта на территории автовокзала «Центральный» в Минске (ул. Бобруйская, 6, к. 1, 2-й этаж, комната матери и ребенка).

«В связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости получения результатов исследования на коронавирусную инфекцию, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» открывает новую лабораторию по обследованию на COVID-19 для пассажиров автотранспорта», - говорится в сообщении Минздрава.

Для пассажиров здесь будут доступны два вида тестирования: стандартное методом ПЦР (получение результата за 24 часа по предварительной электронной записи) и экспресс-анализ на COVID-19 (диагностическое экспресс-тестирование на антиген (ДЭТ Ag) – получение результата в течение 30 мин по «живой» очереди).

Запись на стандартное тестирование методом ПЦР будет ежедневно с 9:00 на один день (например, с понедельника по четверг запись открывается на следующий день, в пятницу – на субботу и понедельник) на сайте.

Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (технический перерыв 12:00-13:00) и в субботу с 9:00 до 12:00. Получить результаты можно будет на следующий день после тестирования с 9:00 до 11:00 в лаборатории автовокзала «Центральный». Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00 в лаборатории железнодорожного вокзала Минск-Пассажирский (левое крыло со стороны гостиницы «Экспресс» — пл. Привокзальная, 3).

Стоимость стандартного тестирования методом ПЦР составляет: ПЦР для резидентов – 31,73 рубля; с внесением в систему «Путешествую без COVID-19» – 35,33 рубля; ПЦР для нерезидентов – 44,42 рубля; с внесением в систему «Путешествую без COVID-19» – 48,02 рубля.

Стоимость экспресс-анализа на COVID-19 – диагностического экспресс-тестирования на антиген (ДЭТ Ag) составляет: ДЭТ Ag для резидентов – 38,51 рубля; ДЭТ Ag для нерезидентов – 44,64 рубля.

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 выдается на 2 языках – русском и английском с QR-кодом.

Для проведения исследования необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, документ, подтверждающий оплату.