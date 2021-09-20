За январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 4,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 10,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 12,5% от общего объема кредиторской задолженности.