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ЭКОНОМИКА РБ
С 21 СЕНТЯБРЯ В ВИТЕБСКЕ И ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОДКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
10:00 21.09.2021
С 21 сентября в Витебске и области начнут подключать отопление в жилых домах. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, тепло придет в общежития, во все учреждения образования, театры, общественные бани.
Подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.
К слову, в прошлом году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже - 15 октября.
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