С 21 сентября в Витебске и области начнут подключать отопление в жилых домах. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, тепло придет в общежития, во все учреждения образования, театры, общественные бани.

Подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.

К слову, в прошлом году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже - 15 октября.