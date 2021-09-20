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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ИНТЕРНЕТ
09:36 21.09.2021
РУП «Белтелеком» с 1 октября 2021 года повышает тарифы на услуги доступа в интернет.
«С 1 октября 2021 года повышаются тарифы на услуги доступа в сеть интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных предложений (линейки «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс»)», - говорится в сообщении предприятия.
В среднем стоимость увеличится на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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