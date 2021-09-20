Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 110%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,5% и 120,8% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 123,3%, потребительские товары – 100,9% и 105,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 99,4%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 106,1%, в том числе в растениеводстве – 101% и 106,5% соответственно, животноводстве – 99,1% и 106%.