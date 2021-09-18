С 21 сентября 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,98 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,08 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,28 рубля, ДТ – 2,08 рубля.

«Изменение цен на моторное топливо с 21 сентября 2021 года обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33 процента. Цены с начала года увеличены на 14,7», - говорится в комментарии концерна.

Это уже двадцать восьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 14 сентября.