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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛНЕФТЕХИМ С 14 СЕНТЯБРЯ ВНОВЬ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА АЗС НА КОПЕЙКУ
18:25 20.09.2021
С 21 сентября 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,98 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,08 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,28 рубля, ДТ – 2,08 рубля.
«Изменение цен на моторное топливо с 21 сентября 2021 года обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33 процента. Цены с начала года увеличены на 14,7», - говорится в комментарии концерна.
Это уже двадцать восьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 14 сентября.
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