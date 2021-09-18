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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%
18:24 20.09.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 11 645,5 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота города, в январе-августе 2021 г. составил 11 097,8 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 55 163,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января-августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 953,4 млн рублей, или 119,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
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