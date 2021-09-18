В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 11 645,5 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота города, в январе-августе 2021 г. составил 11 097,8 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 55 163,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 953,4 млн рублей, или 119,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.