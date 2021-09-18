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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОДАНЫ ЗАГОТОВКИ БАНКОВСКИХ КАРТ НА 1,2 МЛН BYN


18:22 20.09.2021

В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) одним из кредитно-финансовых учреждений Беларуси приобретены заготовки платежных банковских карточек на сумму свыше 1,2 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сделка стала крупнейшей по этому виду продукции и вошла в топ-5 сделок, совершенных на биржевой электронной B2B-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения.

В последнее время организации банковского сектора начали заметно активнее участвовать в биржевых торгах, приобретая широкий спектр товаров, необходимых в повседневной деятельности. На биржевой площадке аккредитованы и работают многие белорусские банки, причем некоторые даже создали отдельные подразделения, которые занимаются исключительно биржевыми торгами.

В качестве предметов закупки выступают самые разные товары: от картриджей для принтеров и чековых лент для банкоматов до бронежилетов и сумок для перевозки наличных денежных средств. При этом примерно с конца июля наблюдается рост объемов сделок. Одних только заготовок для банковских карточек за последние полтора месяца продано более чем на 2 млн BYN.

Значительную долю в структуре продаж также занимают расходные материалы для копировальной техники, канцелярские принадлежности и бумага.

В целом в январе-августе 2021 г. оборот электронной B2B-площадки БУТБ достиг 338 млн BYN, что на 21% выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольшим спросом пользовались изделия из пластмасс, стройматериалы, оборудование и механизмы.
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