|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛФОНДЕ МИНСКА НАЧНУТ 22 СЕНТЯБРЯ
18:11 20.09.2021
В среду 22 сентября отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято 20 сентября в Минском горисполкоме, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Кроме жилищного фонда, потеплеет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
Курсы в банках
на 20.09.2021
Конвертация в банках
на 20.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте