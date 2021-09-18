ЭКОНОМИКА РБ

ВКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛФОНДЕ МИНСКА НАЧНУТ 22 СЕНТЯБРЯ

18:11 20.09.2021 В среду 22 сентября отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято 20 сентября в Минском горисполкоме, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Кроме жилищного фонда, потеплеет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.