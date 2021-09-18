На 1 сентября 2021 года в Витебской области порядка 5300 «самозанятых» физических лиц уплачивают единый налог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее количество плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляют деятельность в городах Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк.

Наибольшее число плательщиков оказывает парикмахерские и косметические услуги (1498 человек), услуги репетитора (720 человек), реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами произведений живописи, графики, продукции цветоводства, декоративных растений (1106 человек).