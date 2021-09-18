|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНЫЙ НАЛОГ ПЛАТЯТ ПОРЯДКА 5,3 ТЫС. «САМОЗАНЯТЫХ» ФИЗЛИЦ
18:02 20.09.2021
На 1 сентября 2021 года в Витебской области порядка 5300 «самозанятых» физических лиц уплачивают единый налог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее количество плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляют деятельность в городах Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк.
Наибольшее число плательщиков оказывает парикмахерские и косметические услуги (1498 человек), услуги репетитора (720 человек), реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами произведений живописи, графики, продукции цветоводства, декоративных растений (1106 человек).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
Курсы в банках
на 20.09.2021
Конвертация в банках
на 20.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте