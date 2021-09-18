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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АМКОДОР» ОДОБРИЛ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РОСТА
17:55 20.09.2021
На заседании Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга принята стратегия роста холдинга на 2021-2023 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в документе нашли отражение положения о противодействии внутренним и внешним конъюнктурным факторам, обозначены ориентиры поступательного перехода холдинга на новую структуру управления и обоснованы инструменты достижения поставленных задач на среднесрочную перспективу.
В качестве главных целей предприятия на 2021–2023 годы стратегия определяет: рост объемов производства в 2023 году на 300% к уровню 2020 года; достижение производительности труда, позволяющей обеспечить лидерство по уровню оплаты труда в сфере промышленности Беларуси; завершение перехода на процессное управление и реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, дочерних и зависимых организациях холдинга; выпуск конкурентоспособной продукции с соотношением цены и качества на уровне мировых лидеров среднего сегмента рынка.
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