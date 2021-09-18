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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 5,1%
17:52 20.09.2021
В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 46 млн тонн грузов, или 105,1% к январю-августу 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 20,3 млрд тонно-километров, или 111% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 6 026 млн пассажиро-километров, или 121,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 405 млн человек, или 97,1% к январю – августу 2020 г.
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