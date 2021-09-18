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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 ЗАЯВОК ПОДАНО НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


17:47 20.09.2021

Более 100 заявок подано на Республиканский конкурс инновационных проектов, в том числе 60 заявок в номинации «Лучший молодежный инновационный проект».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, наибольшее количество заявок поступило по направлениям «Информатика, информатизация и космические исследования» (23%), «Экология» (18%) и «Медицинские науки и технологии» (15%). Цифры не окончательные, так как заявки на конкурс принимаются до 30 сентября.

Следует отметить, что в 2021 году Республиканский конкурс инновационных проектов проходит по новым правилам. Теперь в конкурсе могут участвовать инновационные проекты различных стадий реализации. В дополнение к юридическим и физическим лицам индивидуальные предприниматели также могут подать заявку. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» можно подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом.

В этом году, помимо двух основных номинаций: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект», будут и дополнительные. В частности, номинации «Лучший инновационный проект в медиасфере» (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь), «Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС» (Программа развития ООН в Республике Беларусь), «Лучший молодежный инженерно-технологический проект» (Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»).

Республиканский конкурс инновационных проектов проводится с 2010 года. Он выступает площадкой для поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране. В рамках конкурса рассматриваются социально значимые инновационные проекты, соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект».

Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место – 86 базовых величин (2494,00 рубля); за второе место – 57 базовых величин (1653,00 рубля); за третье место – 29 базовых величин (841,00 рублей).

Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификат на получение денежных средств в размере 571 базовой величины (16 559,00 рублей).
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