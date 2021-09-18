Конец лета на столичном рынке квартир прошел крайне активно: количество проданных в августе квартир достигло своего максимума для этого месяца за последнее десятилетие.

По предварительным данным, число сделок с квартирами по сравнению с июлем увеличилось на 23%, достигнув 1362. Это самое высокое значение за полтора года, пишет Realt.by.

Количество выставленных на продажу объектов, напротив, за месяц сократилось на 6%.

В основном покупатели приобретали 1-комнатные квартиры, на долю которых в августе пришлось 46% всего спроса. В трети случаев сделки заключали с «двушками». При этом 18% всех проданных квартир были 3-комнатными.

Квартиры в новых готовых домах пользовались спросом чуть больше обычного: их доля в общем числе сделок составила 16%.

Существенно вырос интерес покупателей к Ленинскому району, где в сравнении с июлем количество проданных квартир выросло в полтора раза, практически на четверть выросло число сделок во Фрунзенском и Центральном районах. В остальных частях города рост спроса был на уровне 15-20%.

Чуть чаще интересовались квартирами в современных каркасных домах, в то время как в типовых панельных и старых каркасных домах квартир купили меньше, чем обычно.

За месяц в Минске средняя цена квартир в сделках снизилась на 0,7% и составила 1291 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1341 $/м2 (-0.7% за месяц) — $47 053; 2-комнатные квартиры: 1268 $/м2 (+0,8%) — $58 300; 3-комнатные квартиры: 1191 $/м2 (-0,9%) — $72 400; 4-комнатные квартиры: 1068 $/м2 (-7,7%) — $79 000.

Цена предложения за тот же период снизилась на 1,3% до 1220 $/м2. В наибольшей степени снижение цен коснулось 1- и 2-комнатных квартир, которые за месяц стали дешевле на 2% и 1% соответственно.