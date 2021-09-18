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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ARMENIA EXPO-2021


17:13 20.09.2021

Белгоспищепром представил самый масштабный в экспозиции Made in Belarus стенд на 20-м универсальном региональном торгово-промышленном выставочном форуме Armenia Expo, который прошел в Ереване 16-18 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, экспонентами одной из крупнейших выставок Закавказья стали 17 предприятий концерна: "Красный пищевик", "Коммунарка", "Красный Мозырянин", "Спартак", "КФ "Слодыч", "Малоритский КОСК", "Гамма вкуса", "Машпищепрод", Минский завод игристых вин, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", "Криница", Минский маргариновый завод, "Лидапищеконцентраты", "Белкофе", "Интерферм".

Глава Белгоспищепрома Анатолий Бубен принял участие в открытии форума, а также провел встречи и переговоры с армянскими сетевыми ретейлерами и дистрибьюторами продуктов питания по вопросам организации экспортных поставок белорусских кондитерских изделий, алкогольной (водка, игристые вина, пиво) и иной продукции.

Кроме того, председатель концерна обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с руководством концерна "Мульти Груп", также состоялся круглый стол белорусских предприятий-производителей с руководством армяно-белорусского торгового дома "Ар-Бе".

"В Армении работает торговый дом "Ар-Бе", который реализует нашу продукцию. И за этот год мы нарастили здесь продажи более чем в два раза, - отметил Анатолий Бубен. - И это еще не предел. Мы планируем увеличивать присутствие на армянском рынке. Наши предприятия представили лучшие образцы своей продукции. Мы надеемся на хорошие контракты, долгосрочное сотрудничество. И, я думаю, эта выставка даст хороший импульс к продвижению наших товаров на внешние рынки, в том числе на армянский".

В Армению поставляется практически вся производимая продукция организаций концерна. В январе - июле 2021 года объем экспортных поставок в эту страну составил $640,7 тыс., или 215,4 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Экспортируется продукция 17 предприятий "Белгоспищепрома".
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