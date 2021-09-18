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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРИ ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НАШЛИ НОВЫХ СОБСТВЕННИКОВ
17:07 20.09.2021
Комитет «Минскоблимущество» 17 сентября 2021 года провел аукционы по продаже объектов коммунальной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕС в комитете «Минскоблимущество», капитальные строения по ул. Куприянова в Смолевичах проданы единственному участнику.
Новый собственник планирует сделать реконструкцию объектов для размещения производственных площадей.
За здание школы в д. Михалево Березинского района «боролись» три участника. В результате торгов начальная цена продажи увеличилась в 17 раз.
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