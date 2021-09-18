ЭКОНОМИКА РБ

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРИ ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НАШЛИ НОВЫХ СОБСТВЕННИКОВ

17:07 20.09.2021 Комитет «Минскоблимущество» 17 сентября 2021 года провел аукционы по продаже объектов коммунальной формы собственности. Как сообщили ЭКОПРЕС в комитете «Минскоблимущество», капитальные строения по ул. Куприянова в Смолевичах проданы единственному участнику. Новый собственник планирует сделать реконструкцию объектов для размещения производственных площадей. За здание школы в д. Михалево Березинского района «боролись» три участника. В результате торгов начальная цена продажи увеличилась в 17 раз.