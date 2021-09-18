Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 сентября 2021 года выросло до 518,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 518 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 504 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1295 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4016 пациентов пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1941 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 860 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 229 тыс. 179 тестов.

Более 1 885 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.