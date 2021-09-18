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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 1941 СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
15:55 20.09.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 сентября 2021 года выросло до 518,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 518 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 504 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1295 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4016 пациентов пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1941 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 860 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 229 тыс. 179 тестов.
Более 1 885 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.
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