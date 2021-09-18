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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОДРОС НА 1,4%, ОПТОВЫЙ – НА 4,8%
15:53 20.09.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 6612 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 6 266,8 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 11 698,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 233,9 млн рублей, или 115,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
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