В Минской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 6612 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,8% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 6 266,8 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 11 698,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 233,9 млн рублей, или 115,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.