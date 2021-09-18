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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ
15:42 20.09.2021
В Беларуси может ослабнуть деловая активность. Об этом говорится в очередном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Рост белорусской экономики по итогам восьми месяцев составил 3% (+3,3% в январе — июле). В августе рост ВВП замедлился до 1–1,5% год к году с более чем 3% в июле. Существенное воздействие на динамику показателя оказало сокращение производства сельского хозяйства вследствие уменьшения урожайности зерна (почти на 18% год к году на 17 сентября). Улучшилась в августе динамика промышленности. При этом активная фаза восстановления внешнего спроса завершилась, что может повлиять на ослабление деловой активности», - говорится в сообщении ЕАБР.
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