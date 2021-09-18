ТРЦ Galileo трансформируют в многофункциональное lifestyle-пространство.

На третьем этаже откроется модное концептуальное пространство Boulevard с корнерами мировых фэшн-брендов, а верхние уровни займут первый в стране фудмолл «Конко́рс», фитнес-центр и многоуровневый кинотеатр.

Основным новшеством станет смена формата. Фокус будет смещен на многофункциональность: семейный шопинг, гастрономию и разнообразный отдых. Изменится как внутреннее, так и внешнее оформление.

Благодаря перепланировке и новым конструктивным решениям появится больше пространства, света и воздуха, расширится состав арендаторов. В новом дизайнерском решении предстанет и торговая галерея. Идея девелопера – сделать моду, еду и развлечения «поводом для встреч и удовольствия».

«ТРЦ Galileo был одним из первых в Минске торгово-развлекательных комплексов, его появление сыграло большую роль в качественном развитии ритейла. Но с тех пор прошло 8 лет, и чтобы соответствовать актуальным тенденциям, назрела необходимость в глобальных изменениях и комплексном ребрендинге. Речь не только о переходе на новый формат: мы пересмотрели архитектурно-планировочные решения, обновляем не только интерьер, но и усиливаем пул операторов. Все это позволит нам оставаться в числе лучших многофункциональных пространств для шопинга и отдыха в столице», – раскрыл суть перемен партнер и исполнительный директор управляющей компании NAI Belarus Андрей Алешкин,

Торговый центр продолжит работать в привычном формате – преобразования проходят поэтапно. Многие изменения будут видны уже осенью. В частности, на втором этаже недавно появилась французская пекарня-кондитерская «Тьерри».

В конце сентября откроется Boulevard – модное концептуальное пространство в формате shop-in-shop с корнерами мировых брендов. Что-то похожее можно увидеть в лондонском универмаге Harrods. Покупателям предложат полные коллекции, в том числе уникальных для Беларуси марок. Площадка займет более 2,5 тыс. квадратов и представит такие известные бренды, как Karl Lagerfeld, Trussardi, Michael Kors, Cerruti, JNBY, Mes Demoiselles, I AM Studio, Napapijri и др.

До конца года откроется первый мультиплекс новой для страны сети, которая масштабно выходит на белорусский рынок с передовой технической концепцией и атмосферным дизайном от Сhapman Taylor – английского архитектурного бюро, создавшего интерьеры для кинотеатров в Дубае, Лондоне, Гамбурге и Мадриде. В кинозалах будут большие LED-экраны, итальянские кресла и 64-канальный звук Dolby Atmos. Зрителям предложат показы фильмов и анимации по новой технологии, обеспечивающей высокую зрелищность и эффект погружения.

Следом заработает крупный фитнес-центр известной сети. А завершающая фаза преображения запланирована на первый квартал 2022 года, когда откроется фудмолл с симбиозом разных гастрономических концепций под единым брендом «Конко́рс». В него войдут продуктовые и кулинарные магазины и корнеры, фермерские лавки, бар и гастро-студия для проведения мастер-классов. Также здесь будут коворкинг и площадка для проведения событийных фестивалей. Всё это сделает фудмолл полноценным местом притяжения, чтобы провести время, попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями.

«Мы не стоим на месте и развиваемся вместе с городской средой. Наша цель – превратить ТРЦ Galileo в мультифункциональное пространство, расширяющее представление о традиционных торговых центрах. Это не только про шопинг, но и про формирование нового культурного пространства в тесном сотрудничестве с арендаторами, партнерами и посетителями. В результате реновации будет в полной мере раскрыта концепция фэшн-молла. Шопинг, гастрономия и развлечения будут представлены максимально широко. В результате перезагрузки ТРЦ Galileo будет соответствовать европейским трендам, учитывающим запросы и интересы посетителя. Скоро в этом сможет убедиться каждый», – подчеркнул девелопер.