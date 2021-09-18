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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ СУБЪЕКТОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СФОРМИРОВАЛИ 54,8% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:28 20.09.2021
Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-августе 2021 года составили 54,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, данными плательщиками за январь-август 2021 года уплачено в бюджет 1738,6 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 1659,6 млн рублей, или 52,3%, индивидуальными предпринимателями – 79,0 млн рублей, или 2,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 0,9%, или на 14,7 млн рублей.
От физических лиц за январь-август 2021 года поступило 98,8 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличены на 15,0%, или на 12,9 млн рублей.
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