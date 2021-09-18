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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПОВЫСИТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ С 1 ОКТЯБРЯ


13:51 20.09.2021

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 повысит тарифы на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 октября 2021 года увеличится размер абонентских плат тарифных планов для физических лиц и юридических лиц, стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, стоимость услуг роуминга, международных вызовов, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года, с целью упрощения портфеля услуг компании будут поэтапно закрываться некоторые дополнительные услуги пакетов минут и интернета, утратившие актуальность.

При этом пользователям всех голосовых тарифных планов – физическим и юридическим лицам – станут доступны для подключения дополнительные услуги мобильного интернета «Пакет 500 МБ», «Пакет 1 ГБ» и «Пакет 3 ГБ» и пакеты минут «300 минут внутри сети», «Безлимит минут внутри сети», «50 минут во все сети», «150 минут во все сети», «Безлимит минут во все сети».

Изменение стоимости дополнительных услуг безлимитного интернета на скорости от 512 Кбит/с до 16 Мбит/с для физических лиц, а также услуг «Безлимит на Youtube» и «Безлимит минут во все сети» произойдет 30 сентября 2021 года.

Без изменений останется стоимость интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, стоимость внутрисетевых минут, минут в другие сети, а также стоимость SMS и MMS на большинстве действующих тарифных планов для физических лиц. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются.

Кроме того, с 1 октября юридических лиц изменится стоимость основных услуг фиксированной связи – увеличение составит в среднем 4%. Вместе с этим закрывается ряд архивных тарифных планов со скоростью доступа в интернет до 12 Мбит/с. Пользователи данных тарифных планов будут переведены на тарифный план «Интернет для офиса 20» с увеличением скорости до 20 Мбит/с, а также возможностью подключения на специальных условиях до 5 SIM-карт с безлимитом интернета и звонков во все сети и до 5 лицензий на услуги «Конференц-связь для бизнеса» и «Бизнес почта».
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