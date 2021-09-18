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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ МТС НАЗНАЧЕН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЙЧЕНКО


13:25 20.09.2021

Лукашенко 20 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, директором СООО "Мобильные ТелеСистемы"; назначен Владислав Андрейченко.

Кроме того, послом Беларуси в Таджикистане назначен Денисенко Виктор, послом Беларуси в Бразилии – Сергей Лукашевич, послом Беларуси в Республике Корея - Андрей Чернецкий.

Также дано согласие на назначение:

Виталия Кулака - председателем Каменецкого райисполкома;

Вадима Кравчука - председателем Жабинковского райисполкома;

Александры Михеенко - председателем Костюковичского райисполкома;

Евгения Семенычева - главой администрации Первомайского района г.Витебска;

Валерия Громады - первым заместителем министра культуры;

Сергея Саракача - заместителем министра культуры;

Наталии Павлюченко - первым заместителем министра труда и социальной защиты;

Юлии Бердниковой - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

Алексея Дербина - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;

Екатерины Дубинской - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";

Николая Орлова - членом Витебского облисполкома;

Владимира Бабичева - членом Витебского облисполкома.
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