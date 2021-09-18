ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ МТС НАЗНАЧЕН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЙЧЕНКО

13:25 20.09.2021 Лукашенко 20 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, директором СООО "Мобильные ТелеСистемы"; назначен Владислав Андрейченко. Кроме того, послом Беларуси в Таджикистане назначен Денисенко Виктор, послом Беларуси в Бразилии – Сергей Лукашевич, послом Беларуси в Республике Корея - Андрей Чернецкий. Также дано согласие на назначение: Виталия Кулака - председателем Каменецкого райисполкома; Вадима Кравчука - председателем Жабинковского райисполкома; Александры Михеенко - председателем Костюковичского райисполкома; Евгения Семенычева - главой администрации Первомайского района г.Витебска; Валерия Громады - первым заместителем министра культуры; Сергея Саракача - заместителем министра культуры; Наталии Павлюченко - первым заместителем министра труда и социальной защиты; Юлии Бердниковой - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; Алексея Дербина - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики; Екатерины Дубинской - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса"; Николая Орлова - членом Витебского облисполкома; Владимира Бабичева - членом Витебского облисполкома.