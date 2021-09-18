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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ МТС НАЗНАЧЕН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЙЧЕНКО
13:25 20.09.2021
Лукашенко 20 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, директором СООО "Мобильные ТелеСистемы"; назначен Владислав Андрейченко.
Кроме того, послом Беларуси в Таджикистане назначен Денисенко Виктор, послом Беларуси в Бразилии – Сергей Лукашевич, послом Беларуси в Республике Корея - Андрей Чернецкий.
Также дано согласие на назначение:
Виталия Кулака - председателем Каменецкого райисполкома;
Вадима Кравчука - председателем Жабинковского райисполкома;
Александры Михеенко - председателем Костюковичского райисполкома;
Евгения Семенычева - главой администрации Первомайского района г.Витебска;
Валерия Громады - первым заместителем министра культуры;
Сергея Саракача - заместителем министра культуры;
Наталии Павлюченко - первым заместителем министра труда и социальной защиты;
Юлии Бердниковой - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
Алексея Дербина - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;
Екатерины Дубинской - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";
Николая Орлова - членом Витебского облисполкома;
Владимира Бабичева - членом Витебского облисполкома.
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