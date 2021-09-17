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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 4,1%


12:58 20.09.2021

В январе-августе 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 14 498,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 16,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства - на 7,8%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,4%.
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