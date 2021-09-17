Shimizu Lumber, один из крупнейших поставщиков лесопродукции на японский рынок, намерена закупать пиломатериалы на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, компания уже завершила оформление документов, став первым аккредитованным на БУТБ резидентом Японии. В результате география биржевой торговли расширилась до 68 стран мира.

Shimizu Lumber занимается заготовкой и переработкой древесины, импортом и экспортом пилопродукции, производит стройматериалы и мебель, а также оказывает транспортно-логистические услуги. Выход на белорусский рынок компания рассматривает как возможность диверсификации источников поставок продукции деревообработки – прежде всего обрезных пиломатериалов хвойных пород, которые весьма востребованы в Японии.

«Япония, как и многие другие государства, в полной мере ощутила негативные последствия пандемии коронавируса, однако сейчас экономика страны активно восстанавливается, в том числе и строительный сектор. В связи с этим в настоящее время спрос на пиломатериалы находится на высоком уровне, а удовлетворять его приходится в основном за счет импортной продукции, поскольку Япония не имеет достаточных собственных запасов лесных ресурсов. Наша компания уже закупает значительные объемы древесного сырья и пиломатериалов в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. С Беларусью мы ранее не работали, но уверены, что у нас получится наладить долгосрочное плодотворное сотрудничество с местными поставщиками. В этом отношении рассчитываем на содействие и поддержку со стороны биржи», – отметили представители Shimizu Lumber.

Shimizu Lumber Co., Ltd основана в 1950 г. Основная сфера деятельности – производство и реализация пиломатериалов. Штаб-квартира компании располагается в г. Кобе (остров Хонсю, Япония). Также имеются представительства в США и Канаде.