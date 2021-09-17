В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 25 млн тонн грузов, или 93% к объему грузов, перевезенных в январе-августе 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 121,3 млн тонно-километров (100,05% к январю-августу 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2021 г. воспользовались 67,8 млн человек, что по сравнению с январем-августом 2020 г. составляет 96,5%.

Пассажирооборот транспорта составил 794,4 млн пассажиро-километров, или 91,9% к уровню января-августа 2020 г.