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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛИ НА 7%
12:03 20.09.2021
В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 25 млн тонн грузов, или 93% к объему грузов, перевезенных в январе-августе 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 121,3 млн тонно-километров (100,05% к январю-августу 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2021 г. воспользовались 67,8 млн человек, что по сравнению с январем-августом 2020 г. составляет 96,5%.
Пассажирооборот транспорта составил 794,4 млн пассажиро-километров, или 91,9% к уровню января-августа 2020 г.
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