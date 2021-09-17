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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБЩИНЫ СОБРАЛИ 780 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
11:58 20.09.2021
Сельхозпредприятия Витебщины собрали 780 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава области Николай Шерстнев на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021" в Шумилино.
“Нынешний сельскохозяйственный сезон для нашей области, как и для всей страны стал не самым благоприятным.
Результат, под который вложено немало материальных затрат и колоссальных людских усилий, не был достигнут. Недобор к прошлому году составил 25%. Последние годы природа наоборот преподносит не подарки, а сюрпризы в виде аномалий. Следовательно, необходимо сделать выводы и перестроить работу растениеводческой отрасли с учетом максимального ухода от влияния погодных условий на процессы производства”, - сказал Николай Шерстнев.
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