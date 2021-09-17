ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,8%

11:31 20.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 36,4 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,8% к уровню января-августа 2020 г.