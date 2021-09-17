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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОСЛАБОРАТОРИЯХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ


11:06 20.09.2021

В гослабораториях Беларуси будут делать больше ПЦР-тестов для туристов. Такая информация прозвучала 17 сентября на совещании по проблемам организации оперативной работы по проведению платных ПЦР-тестов для выезжающих за границу белорусов и прибывающих к нам иностранцев с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), министр здравоохранения, выслушав представителей туроператоров, поручил организовать бесперебойную работу по выдаче тестов для туристов.

С помощью Министерства спорта и туризма будет определен список надежных туроператоров, отправляющих туристов за границу в больших объемах, и с данными туроператорами будут работать государственные клиники.

Эту работу отладят, в том числе – и по выходным – в тех объемах, которые необходимы рынку, максимально удобно для потребителя.

По итогам встречи Республиканский Союз туристических организаций провел ряд переговоров с присутствовавшими на совещании центрами эпидемиологии: обсуждалось, как именно распределить необходимые объемы туристов.

На совещании также было принято решение не нарушать отлаженной схемы оплаты: турист по-прежнему будет оплачивать стоимость услуги за ПЦР-тест туроператору при покупке путевки, турфирма по-прежнему будет записывать клиента в лабораторию и перечислять деньги лаборатории за исследование. То есть клиентам не придется перед сдачей ПЦР-теста тратить время на заключение договора и оплату в самой клинике.

«Нам отрадно, что Минздрав услышал турбизнес, что мы смогли донести до него нашу позицию и настоящее положение дел, что чиновники поняли – те, кто действительно отправляет туристов за границу, не зарабатывали и не собираются зарабатывать на ПЦР-тестах. Мы с удовольствием сложили бы с себя эту дополнительную хлопотную и затратную работу. Но, к сожалению, ковид и эпидемия диктуют новые правила игры. Мы рады, что Минздрав готов сотрудничать с турбизнесом для обеспечения беспрепятственного получения необходимых тестов для выезжающих за границу», - прокомментировал председатель правления РСТО Руслан Сегенюк.

Во встрече приняли участие туроператоры, представители лабораторий, проводящие ПЦР-тесты, центры эпидемиологии и другие.

Республиканский Союз туристических организаций на встрече представляли председатель правления РСТО Руслан Сегенюк, директор Союза Александр Копанев, руководители туроператора «АэроБелСервис» – Александр Бурдейко и «Интерсити» — Игорь Цуранков.
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