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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОСЛО НА 11%
10:42 20.09.2021
В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 19 390,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111% к январю-августу 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 33,2%, в обрабатывающей промышленности – на 11,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,2%.
При этом производство в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 0,7%.
Индекс промышленного производства за август 2021 г. к августу 2020 г. составил 101,2%, к июлю 2021 г. – 99,8%.
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