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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ОТРАСЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВАНО – МИНЭКОНОМИКИ


10:34 20.09.2021

Развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано. Это отметил министр экономики Александр Червяков, подводя итоги цикла рабочих поездок руководства экономического ведомства в регионы для содействия в решении проблемных вопросов и определении перспектив развития территорий при разработке пятилетних программных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, акцент региональной политики в текущей пятилетке будет сделан на городах «80 плюс». Именно поэтому в 2021 году Минэкономики уделило особое внимание методологическому сопровождению работы над региональными программами.

По итогам встреч принято решение о корректировке проектов документов в целях реализации задач, поставленных в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, и обеспечения взаимоувязки отраслевых и территориальных пятилетних планов.

По словам министра экономики Александра Червякова, который посетил 16 сентября 2021 года Полоцкий район и город Новополоцк, следует детально посмотреть каждое предприятие.

“Во-первых, с точки зрения перспектив развития, выпуска конкурентоспособной продукции и работы на рынках. Во-вторых, понимая, как оптимально задействовать его потенциал в интересах экономики региона. В-третьих, с позиции баланса отраслевых и территориальных интересов. Только обеспечив выполнение в программных документах этих базовых условий, мы получим мощный мультипликативный эффект для регионального развития”, - скзал министр.

В продолжение рабочей поездки министра экономики состоялась презентация состояния дел и перспектив инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера. В ходе обмена мнениями по дальнейшему алгоритму его развития глава экономического ведомства напомнил, что в предстоящей пятилетке планируется создать тринадцать специализированных кластеров. Их развитие будет нацелено на освоение выпуска новых продуктов и их продвижение на рынок.
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