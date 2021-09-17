Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В".

«Мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь на уровне "В/В", прогноз - "Негативный"", - говорится в сообщении агентства.

Эксперты агентства отмечают, что экономическое развитие Беларуси остается уязвимым, а «страна по-прежнему находится в затянувшемся политическом кризисе после спорных президентских выборов в августе 2020 года».

Несмотря на восстановление экономики в текущем году, S&P Global Ratings ожидает снижения ВВП Беларуси на 0,7% в 2022 году после вступления в полную меру международных санкций в отношении режима Лукашенко. По мнению аналитиков агентства, рост ВВП Беларуси в 2021 году не превысит 2,2%.

В то же время эксперты агентства отмечают, что финансовая поддержка со стороны России и недавнее распределение SDR МВФ в существенной степени смягчают краткосрочные риски.

«Мы можем понизить рейтинги Республики Беларусь, если будем считать, что действующие и возможные новые международные санкции могут привести в более негативным последствиям для макроэкономических условий, чем мы предполагаем в настоящее время. Понижение рейтингов также возможно в случае недостаточного объема или снижения вероятности предоставления дальнейшей своевременной финансовой поддержки со стороны России», - отмечается в пресс-релизе.