Белорусские туроператоры не будут взимать с выезжающих за границу туристов дополнительную плату за проведение ПЦР-тестов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, такое решение было принято по итогам прошедшей в пятницу встречи министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, специалистов ведомства, представителей лабораторий, проводящих ПЦР-тесты, туроператоров, центров эпидемиологии и других заинтересованных.

Между тем, как информирует сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), туроператоры никогда не брали дополнительную оплату за ПЦР-тесты и не будут ее брать. Для белорусского турбизнеса это никогда не являлось источником дохода. Отечественные туроператоры за счет собственных ресурсов (отдельные сотрудники, рабочее время) организовывают получение туристами ПЦР-тестов для того, чтобы клиент получал максимальный сервис.

Главная задача туроператоров – организовать все абсолютно удобно для туристов. Турфирма заполняет все анкеты, записывает клиента в медицинский центр, туристу поступает смс-сообщение, он приходит в центр по времени, 10-15 минут – и тест сделан. Клиент получает готовый результат в аэропорту и спокойно улетает. Все было отлажено. Турфирмы делали это для удобства клиента, и, как неоднократно подчеркивалось на встрече в Минздраве, не зарабатывали на этом.

В то же время Минздрав выявил, что в работе некоторых частных медицинских центров есть нарушения, в результате, сложившаяся схема получения клиентами турфирм ПЦР-тестов была нарушена, для чего и потребовалось оперативное вмешательство и совещание.

Как известно, на позапрошлой неделе была приостановлена деятельность по ПЦР-тестированию в нескольких частных медицинских центрах. До середины сентября именно частные лаборатории обеспечивали ПЦР-тестами 70-80% операторских туристических объемов.

Для справки: для выезда белорусских граждан за рубеж в настоящее время делается приблизительно 5 тыс. ПЦР-тестов в день. Из них для туристических целей – до 3 тыс.

В текущий момент данный поток выдачи тестов оказался под угрозой срыва, и на этом совещании предстояла оперативная реорганизация этой работы.