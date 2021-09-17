ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 3%

09:30 20.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 19 734,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 3% по сравнению с январем-августом 2020 г.