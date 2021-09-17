В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1 916,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,5% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 679,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 132,2 тыс. тонн, молока – 634,4 тыс. тонн, яиц получено 313,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,2% молока и 78,9% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 635,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,6 тыс. голов. Численность свиней составила 321,6 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,7% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 98,5%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 779,4 тыс. тонн при средней урожайности 23,2 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 831,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 569,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 12,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,9 центнера.