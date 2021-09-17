ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 4,4 МЛРД РУБЛЕЙ

17:19 17.09.2021 На 1 сентября 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 4,4 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в столице зарегистрировано 123,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 40,7% консолидированных поступлений города Минска.