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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 4,4 МЛРД РУБЛЕЙ
17:19 17.09.2021
На 1 сентября 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 4,4 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в столице зарегистрировано 123,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 40,7% консолидированных поступлений города Минска.
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