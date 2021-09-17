Четырехдневная Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом» стартует 21 сентября в БГУ (ул. Ленинградская, 16, ауд. 312).

Форум пройдет в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в программу мероприятия включено около 140 докладов, авторами которых являются ученые из 18 стран: Беларуси, России, Польши, Франции, Чехии, Ирландии, Германии, Китая и др. Это представители БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Университета Николая Коперника (Польша), Йенского университета им. Фридриха Шиллера (Германия), Пекинского технологического университета (Китай) и др.

Во время конференции пройдет работа шести научных секций: «Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом», «Радиационные эффекты в твердом теле», «Модификация свойств материалов», «Формирование наноматериалов и наноструктур», «Влияние излучений на структуру и свойства покрытий», «Современное оборудование и технологии». Участники рассмотрят актуальные вопросы в области изучения воздействия на твердые тела и конденсированные среды различных типов излучений и ускоренных заряженных частиц в широком энергетическом диапазоне, лазерного излучения, низко- и высокотемпературной плазмы, а также проблемы ядерной энергетики в области материаловедения, радиационной стойкости материалов и разработке реакторов нового поколения.

Организатором мероприятия выступает физический факультет БГУ.