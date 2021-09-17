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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКОММУНМАШ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В РЕСПУБЛИКУ МАРИЙ ЭЛ
16:56 17.09.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) поставила 10 новых троллейбусов модели 321 в Йошкар-Олу (Республика Марий Эл, Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», это одна из самых крупных поставок троллейбусов в истории обновления транспорта данного региона.
Отличием данных троллейбусов является особое устройство перегородки кабины водителя. Такая конструкция обеспечивает более свободный проход пассажиров через переднюю двустворчатую дверь.
Для ознакомления жителей города с новой техникой проезд на неделю сделали бесплатным.
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