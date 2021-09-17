ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛКОММУНМАШ ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В РЕСПУБЛИКУ МАРИЙ ЭЛ

16:56 17.09.2021 ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) поставила 10 новых троллейбусов модели 321 в Йошкар-Олу (Республика Марий Эл, Российская Федерация). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», это одна из самых крупных поставок троллейбусов в истории обновления транспорта данного региона. Отличием данных троллейбусов является особое устройство перегородки кабины водителя. Такая конструкция обеспечивает более свободный проход пассажиров через переднюю двустворчатую дверь. Для ознакомления жителей города с новой техникой проезд на неделю сделали бесплатным.