Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 сентября 2021 года выросло до 512,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 512 тыс. 460 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 500 тыс. 051 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1396 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1979 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 30 тыс. 626 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 149 тыс. 596 тестов.

Более 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 516 000 - прошли полный курс вакцинации.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 186,1 тыс. человек, в Витебской - более 162 тыс., в Гомельской - более 268, 4 тыс., в Гродненской - более 160, 8 тыс., в Минской - более 177, 8 тыс., в Могилевской - более 171 тыс., в Минске - более 342 тыс.

Свыше 47,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.