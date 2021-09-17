ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА-ДУБЛЕРА

15:06 17.09.2021 17 сентября 2021 г. в Могилеве состоялось открытие первой очереди строительства путепровода-дублера ул. Якубовского – Загородное шоссе. Заказчиком проекта выступило КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», финансирование в течение 2020-2021 гг. осуществлялось с поддержкой Банка развития. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, завершен первый из трех этапов строительства, который обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и ул.Космонавтов, минуя ул.Якубовского. Введена в эксплуатацию шестиполосная дорога протяженностью 1,7 км с пешеходными и велосипедными дорожками, остановочными карманами из каменной брусчатки, зонами отдыха и велопарковками. Это первая дорога в Могилеве, созданная по современным технологиям с бетонным покрытием. Строительство путепровода-дублера является одним из крупнейших инфраструктурных проектов областного центра. Общая сумма участия Банка развития в проекте составила 83,7 млн рублей.