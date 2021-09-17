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ЭКОНОМИКА РБ


САВУШКИН ПРОДУКТ ПЕРЕВЕЛ АДЫГЕЙСКИЙ СЫР В БРЕНД SVEŽA


14:53 17.09.2021

Адыгейский сыр от «Савушкина продукта» перешел в продуктовую линейку торговой марки SVEŽA, которая объединяет в себе широко известные сорта свежих сыров с богатой кулинарной историей.

Адыгейский сыр – это мягкий сыр на основе коровьего молока, национальное блюдо Северного Кавказа. Для его производства используется мягкая кисломолочная закваска. Продукт изготавливается только из натурального пастеризованного молока по технологическому процессу, который соответствует всем самым строгим стандартам качества.

Для адыгейского сыра характерны нежная консистенция и нейтральный аромат. Этот вид сыра обладает приятным сливочным вкусом и имеет среднюю калорийность. Его часто включают в состав диетического питания. Американские исследователи отмечают, что благодаря высокому содержанию витаминов группы B, регулярное употребление адыгейского сыра позволяет поднять настроение и справиться с депрессией. Также он прекрасно подойдет для питания беременных и детей. Большое количество минералов и белка, ферментов и других полезных веществ хорошо воспринимаются растущим организмом.

Применение в кулинарии достаточно разнообразно. Адыгейский сыр часто добавляют в различные блюда и едят как самостоятельную закуску. Особой популярностью он пользуется в жареном виде – структура продукта позволяет подвергать его всем типам термической обработки.

Адыгейский сыр SVEŽA выпускается в упаковках весом 300 грамм. В 100 грамм продукта содержится 228 килокалорий, 16,5 грамм белков и 18 грамм жиров. Жирность составляет 45%. Срок годности продукта – 30 дней при условии соблюдения температурного режима от + 2 до + 6 градусов и относительной влажности воздуха не более 85%.

Сыр под новой этикеткой уже поступил в продажу во все крупнейшие магазины и торговые сети республики.

Бренд SVEŽA выпускает компания «Савушкин продукт», он специализируется на производстве изысканных свежих сыров, которые обладают давней кулинарной историей и отменными вкусовыми качествами. Помимо адыгейского сыра в линейке сыров бренда присутствуют также сорта фета, брынза, моцарелла и cream cheese.
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