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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СТАНДАРТА ДЛЯ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ В БАНЕ
14:27 17.09.2021
В Беларуси разработают отдельный проект профессионального стандарта для профессии рабочего по обслуживанию в бане. Такое решение принято сегодня на очередном заседании группы по вопросам отрасли бытовое обслуживание Секторального совета квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с участием представителей Ассоциации прикладной эстетики и СПА, НИИ труда Минтруда, Республиканского института профессионального образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, на заседании обсуждался доработанный проект профессионального стандарта по виду трудовой деятельности «Бытовые косметические и СПА-услуги».
По итогам обсуждения решено вынести на ближайшее заседание Секторального совета квалификаций при МАРТ вопросы одобрения указанного стандарта.
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