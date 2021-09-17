В Беларуси разработают отдельный проект профессионального стандарта для профессии рабочего по обслуживанию в бане. Такое решение принято сегодня на очередном заседании группы по вопросам отрасли бытовое обслуживание Секторального совета квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с участием представителей Ассоциации прикладной эстетики и СПА, НИИ труда Минтруда, Республиканского института профессионального образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, на заседании обсуждался доработанный проект профессионального стандарта по виду трудовой деятельности «Бытовые косметические и СПА-услуги».

По итогам обсуждения решено вынести на ближайшее заседание Секторального совета квалификаций при МАРТ вопросы одобрения указанного стандарта.