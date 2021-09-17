В Витебской области зарегистрировано 31 917 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7835 организаций и 24082 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 313,2 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 276,7 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 36,5 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 21%.