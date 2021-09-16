Комитет государственного контроля не выявил серьезных нарушений в ходе вступительной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в нынешнем году контроль за ходом проведения вступительных испытаний осуществляли свыше 220 работников комитета. Они контролировали все этапы – от проведения централизованного тестирования (ЦТ) до зачисления абитуриентов в учреждения высшего образования (УВО) и учреждения среднего специального образования (УССО) на все формы обучения.

Следует отметить, что в работе организационных и приемных комиссий выявлены отдельные нарушения и недочеты, которые не оказали влияния на результаты зачисления. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фактов коррупции не установлено.

От участия в ЦТ отстранено 11 абитуриентов за несоблюдение установленных правил (использование шпаргалок, мобильных телефонов и др.).

На базе рабочей группы госкомиссии и областных комиссий в период вступительной кампании работали «горячие линии». Всего поступило 12 устных и 16 письменных обращений, по каждому из которых даны разъяснения и приняты необходимые меры реагирования. В основном обращения касались получения консультаций по вопросам ЦТ, вступительных испытаний, проведения конкурса и порядка зачисления в УВО и УССО.

Деятельность госкомиссии осуществлялась на принципах открытости и гласности, широко освещалась в республиканских и региональных средствах массовой информации.

КГК подвел итоги контроля за ходом вступительной кампании и разработал предложения по совершенствованию порядка ее проведения.