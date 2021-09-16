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ЭКОНОМИКА РБ
МТС CLOUD ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПО РЕПЛИКАЦИИ И ПОСЛЕАВАРИЙНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЛАКО НА ФОРУМЕ BIT&BIS-2021
12:38 17.09.2021
МТС Cloud представил проект по репликации и послеаварийному восстановлению IT-инфраструктуры в облако на международном форуме BIT&BIS-2021, который прошел в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, начальник управления инновационных решений МТС Cloud Артем Максименко выступил с докладом «Как в ретейле существовать без простоев». Он поделился кейсом, который реализовала команда МТС Cloud в области репликации и резервного копирования, выполняя работы для заказчика. Также он рассказал о собственном Дата-центре, запущенном в эксплуатацию в этом году при поддержке компании Schneider Electric.
Начальник отдела эксплуатации и технической поддержки МТС Cloud Эдуард Богданов принял участие в панельной дискуссии «Храним данные «долго и счастливо». Рынок СХД в современных реалиях». На ней технические эксперты обсуждали текущую ситуацию на рынке систем хранения данных. Эдуард отметил, что на текущий момент в корпоративном секторе Беларуси пока что самым популярным носителем для хранения информации все еще остаются традиционные жесткие диски. Но с ростом конкуренции в различных сферах, когда ключевым фактором привлечения внимания и удержания клиента становится скорость предоставления данных, в бизнес-среде будет расти интерес к более быстрым технологиям вроде SSD-дисков.
МТС Cloud предлагает в аренду виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и услуги резервного копирования Backup as a Service и аварийного восстановления данных Disaster Recovery, которые помогают защитить данные от потерь и обеспечить бесперебойную работу бизнеса. Ресурсы размещены в надежном ЦОДе класса Tier3 с уровнем доступности 99,95%. Сервис предоставляет 14-дневный бесплатный тестовый период и консультации специалистов. Также с применением cloud-решений клиенты могут объединить офисы, филиалы и дата-центры в единую сеть по технологии SD-WAN.
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