ЭКОНОМИКА РБ

НДС ЛИДИРУЕТ СРЕДИ НАЛОГОВ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА

12:25 17.09.2021 Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, за восемь месяцев 2021 года объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,4%, по налогу на прибыль – 14,6%, по акцизам – 6,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,3%, налогу на доходы – 2,2%, налогу на недвижимость – 1,3%, земельному налогу – 1,1%.