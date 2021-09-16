Эксперты агентства BIK Ratings изучили более 1200 инвестиционных предложений из базы Национального агентства инвестиций и приватизации и отобрали самые перспективные и окупаемые решения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в рейтинг вошли как brownfield, так и greenfield-проекты преимущественно с объемом инвестиций до $10 млн.

В документе проведен SWOT-анализ инвестиционного климата Беларуси, изучена динамика и объемы иностранных инвестиций в экономику страны. С полной презентацией исследования, которое включает описание использованной методологии, можно ознакомиться здесь.

Аналитики Национального агентства инвестиций и приватизации выделили топ-10 наиболее привлекательных проектов для инвестиций в Беларуси.

1. Строительство завода горячего цинкования в Витебской области. Объем инвестиций оценивается в $7,7 млн Срок окупаемости — 3,48 лет.

2. Производство органоминеральных грунтов и удобрений. Органическое сельское хозяйство нуждается в удобрениях на основе торфа и сапропеля. Разработка месторождений этих ресурсов позволит добывать не менее 2 тысяч тонн торфа и сапропеля в год. Объем инвестиций - $1,1 млн на месторождение. Срок окупаемости - 5 лет.

3. Строительство комплекса по переработке овощей для производства картофеля фри. Проект комплекса включает хранилище на 12 тысяч тонн картофеля, производственные цеха и склад-холодильник. Дополнительное преимущество – расположение. Комплекс планируется разместить на территории СЭЗ «Брест». Объем инвестиций оценивается в €12,5 млн. Срок окупаемости - 6 лет.

4. Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов. Инвестору предлагается создать совместное предприятие с ОАО «Бобруйский мясокомбинат», одно из крупнейших предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Беларуси, которое выпускает более 200 наименований мясной продукции. Объем инвестиций - €8 млн. Срок окупаемости - 7,83 лет.

5. Детальная разведка и разработка месторождения базальтов и туфов. Беларусь вынуждена импортировать эти горные породы, хотя общие запасы базальтов и сапонитосодержащих туфов в стране оцениваются почти в 204 млн тонн. Разработка месторождения и переработка базальтов позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и выйти на перспективный международный рынок базальтовых волокон, чей объем к 2025 году должен превысить $400 миллионов. Объем инвестиций - $10-11 млн. Срок окупаемости - 7,58 лет.

6. Производство растительного масла. Проект предусматривает создание совместного предприятия с ОАО «Ветковский агросервис» по производству масла из семян рапса и сои с получением побочного продукта – жмыха и шрота. Объем инвестиций оценивается в $1,5 млн. Срок окупаемости - 3 года.

7. Строительство комплекса по производству полиэфирной продукции. Единственный в Беларуси производитель полиэфирных волокон и нитей, один из ключевых поставщиков сырья для легкой промышленности – ОАО «Могилевхимволокно» – готов к сотрудничеству с инвесторами в разных формах. Период реализации проекта – до 2030 года. Объем инвестиций - от $282 млн до €250 млн. Срок окупаемости - 12,4 лет.

8.Производство электрических самокатов и станций для их зарядки. Инвестор может приобрести долю (10-15%) в уставном фонде компании по производству электротранспорта «ЕЕС-Групп» и вложить средства в организацию производства. Проект является победителем 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов в 2019 году. Объем инвестиций - $450 тыс. Срок окупаемости - 1,5 года.

9. Производство спортивного питания. Проект предусматривает выпуск спортивного питания белкового, углеродного и смешанного типов, а также аминокислотных или витаминно-минеральных комплексов. Объем инвестиций - $6 млн. Срок окупаемости - 5 лет.

10. Создание базы отдыха. Инвестору предлагается реконструировать туристическую базу на берегу озера Рудаково, которое расположено в лесном массиве Минской области. Проект включает создание спортивно-оздоровительного комплекса, спа-центра, бассейна с элементами аквапарка, базы для обучения дайвингу и даже обустройство природного музея на верховом болоте. Срок окупаемости - 8 лет.