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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОДРОС НА 0,5%
11:50 17.09.2021
В Беларуси розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 38,6 млрд рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 15,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота республики, в январе-августе 2021 г. составил 35,7 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 83,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107% к уровню января-августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 2,1 млрд рублей, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
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