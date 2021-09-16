66,6% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на 1 сентября применяют упрощенную систему налогообложения 94,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,5 тыс. организаций и 68,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 4,4%.

От данной категории плательщиков поступило 469,7 млн рублей, в том числе от организаций – 343,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 126,5 млн рублей.