|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,4%
11:41 17.09.2021
66,6% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на 1 сентября применяют упрощенную систему налогообложения 94,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,5 тыс. организаций и 68,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 4,4%.
От данной категории плательщиков поступило 469,7 млн рублей, в том числе от организаций – 343,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 126,5 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
Курсы в банках
на 17.09.2021
Конвертация в банках
на 17.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте