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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ БУТБ
11:19 17.09.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в качестве пилотного проекта предложило организовать электронные торги плодоовощной продукцией урожая 2021 года на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». С такой инициативой выступил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало на семинаре, который прошел 15 сентября в агрогородке Василишки Щучинского района Гродненской области.
По его словам, такая форма сотрудничества торговли и производителей позволит на взаимовыгодных условиях осуществлять закупки свежего картофеля, овощей и плодов для реализации на внутреннем рынке и обеспечить население качественной продукцией по доступным ценам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на семинаре обсуждались актуальные вопросы развития овощеводства в современных условиях. Участники семинара проинформированы о проводимой в республике селекционной работе по созданию новых видов и гибридов овощей, особенностях выращивания картофеля для продовольственных и семенных целей, требованиях, предъявляемых к овощной продукции для промышленной переработки и др.
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